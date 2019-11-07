CATANIA. ANCORA SPACCIATORI FINITI NELLA RETE DEI “LUPI”: ARRESTATI DUE FRATELLI

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, hanno arrestato nella flagranza i fratelli catanesi Alessandro MASCALI di anni 27 e Salvatore MASCALI di anni 28, p...

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, hanno arrestato nella flagranza i fratelli catanesi Alessandro MASCALI di anni 27 e Salvatore MASCALI di anni 28, poiché ritenuti responsabili del concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Senza soluzione di continuità l’attiva antidroga dei “Lupi”, i quali, dopo giorni di pedinamenti e servizi di osservazione, ieri sera, per evitare che i due all’udire del campanello avrebbero potuto disfarsi della droga, hanno atteso pazientemente che uscissero di casa per materializzarsi dinanzi a loro, invitarli a tornare dentro l’immobile per ivi eseguire una perquisizione domiciliare.

Operazione che ha consentito ai militari di rinvenire e sequestrare: 4 sacchetti in polietilene contenenti cocaina in pietra del peso complessivo di circa 100 grammi, che erano poggiati sul tavolo del soggiorno, nonché 340 euro in contanti conservati all’interno di un comodino in camera da letto.

Da una prima stima la droga sequestrata, opportunamente tagliata e dosata, avrebbe potuto fruttare ai pusher una cifra vicina ai 20.000 euro.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.