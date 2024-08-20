CATANIA. Andava in giro portandosi dietro chiavi adulterine: denunciato

Andava in giro portandosi dietro chiavi adulterine ma è stato beccato dalla Polizia che lo ha denunciato.In particolare, nel corso dei servizi notturni di pattugliamento, gli agenti delle Volanti dell...

Andava in giro portandosi dietro chiavi adulterine ma è stato beccato dalla Polizia che lo ha denunciato.

In particolare, nel corso dei servizi notturni di pattugliamento, gli agenti delle Volanti della Questura di Catania, transitando per via Plebiscito, hanno fermato un’auto, già oggetto di attenzione dei poliziotti, poiché segnalata in precedenza come mezzo verosimilmente condotto dal uno dei probabili autori del furto di altre due autovetture.

I poliziotti, bloccata l’auto, hanno identificato gli occupanti che sono risultati essere due pregiudicati catanesi di 23 e 27 anni.

Il controllo ha consentito di rinvenire, in possesso del 23enne, conducente del veicolo, spadini e chiavi adulterine, un OBD, strumento notoriamente utilizzato dai malviventi per bypassare le centraline elettroniche delle auto ed una chiave modificata per asportare vetture, come quelle oggetto della segnalazione di furto.

Gli strumenti sono stati sottoposti a sequestro e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.