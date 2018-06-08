CATANIA: ANNEGATA UNA 18ENNE, DISPERSO FRATELLO 16ENNE

AGGIORNAMENTOUna donna 18 di origine senegalese è deceduta nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.Proseguono incessanti le ricerche del fratello 16enne che si era re...

AGGIORNAMENTO

Una donna 18 di origine senegalese è deceduta nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.

Proseguono incessanti le ricerche del fratello 16enne che si era recato in spiaggia con la sorella nella prima mattinata di oggi.

Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco con un elicottero e in mare il nucleo sommozzatori con il supporto di una squadra da terra.

Le operazioni sono rese difficoltose dal mare particolarmente mosso mentre soffia un forte vento.

AGGIORNAMENTO

Una donna apparentemente di origine senegalese è deceduta nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.

Proseguono le ricerche di un altra persona



FLASH

Momenti di paura alla Playa di Catania,dove in questi momenti è in corso un intervento da parte dei vigili del fuoco per persone in difficoltà in mare.

Sul litorale etneo stanno operando un elicottero dei vigili del fuoco, una squadra del nucleo sommozzatori e una squadra da terra.

Secondo le prime notizie si stanno cercando ben 2 persone che avrebbero fatto perdere le proprie tracce, probabilmente a causa del forte vento e della avverse condizioni marittime.

