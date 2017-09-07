CATANIA: ANNULLATO CONCERTO 8 SETTEMBRE SUGARFREE
07 settembre 2017 20:03
Il concerto del gruppo musicale Sugarfree in programma domani, venerdì 8 settembre, nel Palazzo della Cultura è stato annullato dall'organizzazione Inside Produzioni, in accordo con il gruppo, per le previste avverse condizioni meteorologiche.