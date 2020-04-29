CATANIA, ARMI E DROGA IN CASA: SI LANCIA DAL TETTO PER SFUGGIRE ALL’ARRESTO. PRESO

Nella giornata di ieri personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha proceduto all’arresto del pregiudicato Carmelo Castagna, catanese, classe 1979, responsabile di detenzione di...

Nella giornata di ieri personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha proceduto all’arresto del pregiudicato Carmelo Castagna, catanese, classe 1979, responsabile di detenzione di armi clandestine e ricettazione, detenzione di armi comuni da sparo, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso della mattinata giungeva su linea 112 Nue una chiamata nella quale si segnalava che in un’abitazione di via Pietro Platania era nascosta della sostanza stupefacente; pertanto, tre Volanti si recavano sul posto per eseguire una perquisizione domiciliare.

Dopo aver fatto ingresso all’interno dell’edificio, gli operatori udivano del trambusto provenire dal terrazzino posto al primo piano, dove notavano un individuo intento a scavalcare il muro perimetrale che separa l’abitazione da un confinante edificio.

Gli agenti intimavano all’uomo di fermarsi ma questi, per tutta risposta, si lanciava dal tetto e raggiungeva il cortile sottostante, posto a circa tre metri di distanza.

A questo punto, alcuni operatori permanevano all’interno dello stabile per evitare che le persone presenti si allontanassero, mentre due poliziotti si precipitavano in strada; in particolare un agente riusciva a bloccare il fuggitivo, identificato in seguito per Carmelo Castagna, mentre l’altro poliziotto faceva ingresso all’interno del cortile dove, in corrispondenza del muro perimetrale da dove l’uomo si era lanciato, era presente uno zaino rosso e una busta nera. Da un successivo controllo si accertava che all’interno dello zaino erano presenti una pistola revolver marca renato Gamba mod. Trident, una pistola semiautomatica marca Beretta modello 98 con matricola abrasa, una pistola semiautomatica marca Shadow 9×21, uno smorza fiamma, un caricatore contenente 23 cartucce, vario munizionamento.

All’interno della busta nera venivano invece rinvenute n. 4 buste in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo lordo di circa 400 grammi e relativo materiale di confezionamento. In seguito, veniva effettuata un’approfondita perquisizione dell’abitazione di Castagna con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga.

All’interno dell’appartamento si rinveniva una pistola a salve marca Olympic 38 occultata all’interno di un forno, una pistola a salve semiautomatica marca Bruni posta all’interno di una cassettiera e un involucro contenente 3 grammi di marijuana.

In considerazione di quanto accertato, Castagna veniva tratto in arresto e, su disposizione del Pm di turno, associato alla casa circondariale di Augusta.