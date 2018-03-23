CATANIA: Arrestati due ladri mentre smontavano una Fiat Cinquecento
Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato BANDIERAMONTE Francesco (classe 1981) e COCOLA Enrico Mario (classe 1985) per furto aggravato in concorso.
Nello specifico, alle ore 20:05 circa personale delle volanti veniva inviato in via Ingrassia a seguito di segnalazione inerente due uomini intenti a smontare i pezzi di una fiat Fiat 500 di una nota compagnia di noleggio.
Giunti sul posto, gli operatori bloccavano i due soggetti, i quali, erano ivi giunti a bordo di una Fiat Panda anch’essa presa a noleggio.
Con tale auto avevano spinto la 500 fino a quell’area, evidentemente giudicata “sicura”, smontando alcuni pezzi, successivamente caricati sulla Panda.
I due malfattori sono stati condotti in Questura da dove, su disposizione del P.M. di turno, sono stati portati nella proprie abitazioni per essere sottoposti agli arrestati domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.