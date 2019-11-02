I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in San Cristoforo, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 25...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in San Cristoforo, nella

CATANIA: ARRESTATI DUE PUSHER

flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 25enne rumeno Gheorghe Laurentin TRUSCA.

Da tempo ormai i militari erano al corrente della lucrosa ma illecita attività del rumeno e, pazientemente, hanno atteso di coglierlo con le mani nel sacco.

L’occasione si materializzava quando, in uno specifico servizio notturno espletato nel quartiere San Cristoforo, l’uomo in via Testulla veniva visto cedere qualcosa a due giovani che, successivamente fermati e controllati dai militari, venivano trovati in possesso di due involucri a loro ceduti dal TRUSCA, contenenti ciascuno sostanza stupefacente di tipo cocaina.

L’uomo è stato quindi arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, hanno arrestato il 25enne Giovanni PLATANIA, del luogo.

I militari, nel quadro degli innumerevoli servizi attuati per infrenare il fenomeno dello spaccio di droga nel quartiere di San Giovanni Galermo ed in particolare nella purtroppo famosa via Capo Passero, hanno attuato dei prolungati servizi di avvistamento grazie ai quali hanno riscontrato come il PLATANIA, proprio sotto la propria abitazione, fosse il punto d’arrivo di numerosissimi giovani che, a bordo dei loro veicoli, arrestavano la marcia per effettuare con quest’ultimo un veloce scambio.

Ovviamente, gli operanti sono intervenuti tempestivamente effettuando una perquisizione personale all’uomo a seguito della quale rinvenivano nelle sue tasche 8 grammi di cocaina, già suddivisa in 20 dosi pronte per la vendita al minuto nonché 560 euro, provento dello spaccio.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.