95047

CATANIA: ARRESTATI MARITO E MOGLIE CHE RUBANO MERCE VARIA A "PORTE DI CATANIA"

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza marito e moglie,  di 36 anni, di Enna, per furto aggravato.Nella tarda mattinata di lunedì scorso, i militari, su richie...

A cura di Redazione Redazione
16 agosto 2017 12:54
CATANIA: ARRESTATI MARITO E MOGLIE CHE RUBANO MERCE VARIA A "PORTE DI CATANIA" -
Dintorni
Condividi

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza marito e moglie,  di 36 anni, di Enna, per furto aggravato.

Nella tarda mattinata di lunedì scorso, i militari, su richiesta di personale di vigilanza, sono intervenuti in contrada Gelso Bianco nel centro commerciale “Porte di Catania” bloccando la coppia mentre tentava di allontanarsi con delle buste schermate contenenti varia merce, capi di abbigliamento sportivo ed oggettistica, rubati poco prima all’interno del punto vendita  “Auchan”. La refurtiva per un valore complessivo di 340 euro è stata restituita al responsabile aziendale

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047