CATANIA: ARRESTATI MARITO E MOGLIE CHE RUBANO MERCE VARIA A "PORTE DI CATANIA"
I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza marito e moglie, di 36 anni, di Enna, per furto aggravato.
Nella tarda mattinata di lunedì scorso, i militari, su richiesta di personale di vigilanza, sono intervenuti in contrada Gelso Bianco nel centro commerciale “Porte di Catania” bloccando la coppia mentre tentava di allontanarsi con delle buste schermate contenenti varia merce, capi di abbigliamento sportivo ed oggettistica, rubati poco prima all’interno del punto vendita “Auchan”. La refurtiva per un valore complessivo di 340 euro è stata restituita al responsabile aziendale