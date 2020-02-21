CATANIA: ARRESTATI PADRE, MADRE E FIGLIO, IN CASA 100MILA EURO DI DROGA

I Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza i coniugi Antonio Guglielmino...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza i coniugi Antonio Guglielmino e Laura Boccaccini, di 43 e 39 anni, nonché il loro figlio 18enne, poiché ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari avevano individuato la loro “preda” a seguito di una prolungata attività info investigativa che, appunto, faceva convergere le loro attenzioni su un intero nucleo familiare abitante nella zona B del popoloso quartiere Villaggio Sant’Agata.

Riusciti ad entrare all’interno dello stabile i militari hanno bussato alla porta che veniva aperta dalla donna che, sbigottita, non si sarebbe mai aspettata una così sgradita visita.

Nell’attesa dell’inizio della perquisizione, però, il figlio maggiorenne della coppia aveva cercato di entrare nella stanza da letto matrimoniale asseritamene per “prendere una sigaretta”, cosa che gli veniva impedita dai militari che, poi, avrebbero compreso il suo reale intento.

Infatti il capo famiglia, rientrato in casa poco dopo a casa, si complimentava con i militari esclamando emblematicamente “avete fatto bingo”.

La ricerca effettuata dai Carabinieri ha dato immediatamente i suoi frutti, infatti rinvenivano in cucina due “pizzini” con l’annotazione di conteggi, espressi in grammi ed in somme di denaro, nonché una scheda telefonica sporca di “polvere bianca”.

Ma la sorpresa più consistente si trovava proprio in quella stanza dove il figlio voleva poco prima entrare: sul ripiano del canterano hanno trovato della polvere bianca e, nel primo cassetto già aperto, una busta con 500 grammi di cocaina solida ed in polvere, un bilancino ed una forbice “sporchi” delle medesima sostanza stupefacente, nonché un rotolo di alluminio per la preparazione delle circa 3mila dosi che si sarebbero potute confezionare, per un valore approssimativo di 100mila euro.

Il 43enne è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza, la moglie posta agli arresti domiciliari, mentre il figlio, così come disposto dal magistrato di turno è stato rimesso in libertà in attesa di giudizio.