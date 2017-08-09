CATANIA: ARRESTATI QUATTRO SPACCIATORI A LIBRINO E RECUPERATI 6 KG DI MARJUANA

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato arresto nella flagranza CAMPIONE Giuseppe, 34enne, PUGLISI Francesco, 32enne, un 20enne, ed un 19enne, tutti...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato arresto nella flagranza CAMPIONE Giuseppe, 34enne, PUGLISI Francesco, 32enne, un 20enne, ed un 19enne, tutti catanesi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, i militari, durante un servizio antidroga nel popolare quartiere Librino, hanno notato i quattro nel Villaggio Sant’Agata, con compiti diversi, contattare e consegnare delle bustine ad occasionali acquirenti.

Prontamente bloccati e perquisiti i predetti sono stati trovati in possesso di 50 grammi di marijuana ed 1 grammo di cocaina, già suddivisi in dosi, nonché della somma contante di euro 140 in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Successivamente i Carabinieri hanno proceduto a delle perquisizioni nelle abitazioni dei fermati rinvenendo ulteriori 220 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, altri 250 euro in contante e vario materiale utilizzato per confezionare lo stupefacente, che è stato sequestrato.

Nel contesto dello stesso servizio i militari nella zona hanno setacciato ogni edificio abbandonato, anfratto ed aiuole rinvenendo in un casolare in stato di abbandono 6 kg di marijuana, che sono stati sequestrati.

Le indagini sono ancora in corso al fine di individuare chi avrebbe potuto avere la disponibilità di quell’ingente quantitativo di droga che, se immesso nella piazza di spaccio cittadino, avrebbe fruttato oltre 60.000 euro.

Gli arrestati sono stati ristretti, rispettivamente, i due giovani ai domiciliari mentre il 34enne ed il 32enne sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa di essere giudicati con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

