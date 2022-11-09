CATANIA, ARRESTATO 20ENNE CON QUASI 7 CHILI DI DROGA IN CASA

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto L. F (cl. 2002) poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocai...

Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti, personale della Sezione Antidroga della locale Squadra Mobile ha eseguito una perquisizione all’interno di un appartamento ubicato nel quartiere Librino che era nella esclusiva disponibilità del giovane catanese.

Le attività di ricerca hanno dato esito positivo in quanto, all’interno dell’abitazione, gli operatori sono riusciti a rinvenire 13 involucri in plastica trasparente con all’interno sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo pari a 6,719 kg e due involucri in plastica con all’interno sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 230 gr.

Nello stesso luogo, inoltre, sono stati rinvenuti diversi oggetti idonei al taglio e al confezionamento della sostanza come pentole, bicarbonato di sodio, guanti in lattice, carta stagnola, macchina per sottovuoto, bilancia, buste in plastica.

Per quanto sopra, l’uomo è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’A.G., è stato associato alla Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza.

Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.