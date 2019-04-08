CATANIA: ARRESTATO 92ENNE PER DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI.

Nella giornata di ieri, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha arrestato un uomo di 92 anni per detenzione abusiva di armi.Intorno alle ore 12:30, a seguito di una segnalaz...

Nella giornata di ieri, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha arrestato un uomo di 92 anni per detenzione abusiva di armi.

Intorno alle ore 12:30, a seguito di una segnalazione fatta sulla linea 112 NUE, personale della Sezione Volanti è stato indirizzato in zona nesima, per una lite in corso tra coniugi.

Sul posto, gli agenti hanno preso contatto con il richiedente, il quale, riferiva che poco prima la madre aveva avuto un forte litigio con il coniuge, in seconde nozze e, riferiva altresì, che i due si erano allontanati dall’abitazione.

Il figlio della donna, informava gli operatori che il predetto era detentore di armi e che, in diverse circostanze aveva minacciato sia lui che la madre di morte, per cui temeva fortemente per l’incolumità della madre.

Gli operatori di Polizia, sono riusciti a rintracciare l’uomo il quale, ha confermato di possedere 2 pistole rifornite e vario munizionamento, detenute all’interno di detta abitazione le quali ha subito consegnato spontaneamente; inoltre, ha detto di possedere anche un fucile, quest’ultimo, detenuto legalmente in un’altra abitazione che, per i motivi di cui sopra, veniva ritirato.

Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche una spranga di ferro, che si trovava all’interno della suddetta abitazione, in quanto l’uomo la utilizzava per minacciare i due congiunti.

Il 92enne pertanto veniva tratto in arresto per il reato di detenzione abusiva di armi e, su disposizione del P.M. di turno, dopo gli adempimenti di rito, immediatamente scarcerato.