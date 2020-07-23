CATANIA: ARRESTATO AL SUO ARRIVO DA MANCHESTER

La Polizia di Stato ha arrestato il messinese TRIMARCHI Danilo (classe 1993) in esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Messina per evasione dagli arresti domiciliari e spaccio.N...

Nell’ambito delle attività preventive correlate ai controlli di frontiera effettuati da personale della Polizia di Frontiera Aerea in servizio presso l’aeroporto di Catania, ieri, durante il controllo dei passeggeri in arrivo da Manchester (Regno Unito), ha proceduto all’arresto del predetto TRIMARCHI, in quanto destinatario del citato Ordine di Carcerazione.

Il TRIMARCHI sperava di potere riuscire a superare indenne i controlli in arrivo, ma gli esperti operatori della Polizia di Frontiera, argutamente insospettiti anche dal suo atteggiamento, sono riusciti ad identificarlo, approfondendo il controllo che ne permetteva la cattura.

L’arrestato veniva condotto presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania per l’espiazione della pena consistente in mesi 2 e giorni 26 di reclusione.