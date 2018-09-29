Poliziotti delle Volanti, nella mattinata di ieri, hanno arrestato il pregiudicato GIORDANO Daniele, classe 1971, responsabile del reato di rapina impropria. L’uomo, sottoposto alla sorveglianza speci...

Poliziotti delle Volanti, nella mattinata di ieri, hanno arrestato il pregiudicato GIORDANO Daniele, classe 1971, responsabile del reato di rapina impropria. L’uomo, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in realtà, è un taccheggiatore seriale conosciuto agli agenti come “serial Kinder”: un nomignolo derivatogli dalla sua “specializzazione” nel furto di prodotti dolciari, essendo stato più volte denunciato dai responsabili di diversi supermercati di una nota catena della grande distribuzione.

CATANIA: ARRESTATO DALLA POLIZIA "SERIAL KINDER", IL LADRO DI MERENDINE

Il Giordano è stato notato intorno alle 10:45, da agenti della Squadra Cinofili che stavano transitando per via Domenico Tempio, mentre si allontanava precipitosamente dal parcheggio di un hard discount, trainando un carrello della spesa pieno di merce; dappresso un uomo, poi risultato essere il responsabile del supermercato, che lo inseguiva da vicino. L’inevitabile contatto tra i due, durante il quale il GIORDANO ha minacciato e spintonato il derubato, è stato interrotto dall’intervento dei poliziotti che hanno riconosciuto e bloccato immediatamente il “serial Kinder” che, per tenere onore al proprio nome, aveva rubato 68 confezioni di prodotti del famoso marchio di dolciumi, per un valore complessivo di 201, 51 euro.

A causa della violenza e delle minacce esercitate dal GIORDANO per difendere la propria fuga, è scattato l’arresto per rapina impropria.

Il P.M. di turno ha disposto che l’arrestato venisse rinchiuso nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo.