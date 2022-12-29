CATANIA. ARRESTATO "HABITUE'" DELL'EVASIONE

I Carabinieri della stazione di Librino hanno arrestato un 30enne, pregiudicato catanese, per evasione.A tal riguardo i militari dell’Arma, nell’ambito dei servizi di controllo ai destinatari di provv...

A tal riguardo i militari dell’Arma, nell’ambito dei servizi di controllo ai destinatari di provvedimenti restrittivi da scontare all’interno delle proprie abitazioni, sono intervenuti in viale Castagnola nel quartiere di “Librino”, nell’appartamento di residenza dell’uomo, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per evasione.

I Carabinieri, avuto accesso all’alloggio, hanno appreso dalla moglie del 30enne che questi non si trovava in casa, poiché si era dovuto allontanare per una non meglio chiarita urgenza sanitaria. L’uomo, in particolare, sarebbe uscito senza dare preavviso alle forze di polizia, per acquistare i medicinali necessari a uno dei figli minori.

Tuttavia quando il 30enne, alcuni minuti dopo, è spontaneamente rientrato a casa, non aveva con sé alcun farmaco, a testimonianza della non veridicità delle motivazioni accampate sino a quel momento.

L’individuo è stato posto dai Carabinieri a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto il ripristino della misura detentiva.