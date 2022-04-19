CATANIA. ARRESTATO IMPIEGATO DELLO POSTE CON 820 GRAMMI DI COCAINA SULL'AUTO

Nella mattina di giorno 16 aprile personale delle volanti ha arrestato un uomo, incensurato, dipendente delle poste, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.L’uomo è sta...

A cura di Redazione 19 aprile 2022 15:30

Condividi