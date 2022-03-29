CATANIA. ARRESTATO MECCANICO SORPRESO ANCORA UNA VOLTA RUBARE LE PARTI MECCANICHE E DI CARROZZERIA DI UNA SMART

I poliziotti del Commissariato Sezionale “Borgo Ognina” hanno tratto in arresto in flagranza un trentasettenne per il reato di tentato furto aggravato.L’uomo, infatti, meccanico di professione ed impi...

I poliziotti del Commissariato Sezionale “Borgo Ognina” hanno tratto in arresto in flagranza un trentasettenne per il reato di tentato furto aggravato.

L’uomo, infatti, meccanico di professione ed impiegato presso un’officina del centro città, nonostante fosse stato già denunciato lo scorso febbraio per fatti analoghi, nel tardo pomeriggio di domenica è stato nuovamente sorpreso dagli agenti della Volante del predetto Commissariato mentre smontava il paraurti posteriore e il catalizzatore da una Smart parcheggiata per strada in via Firenze.

Alla vista della pattuglia della polizia, il malvivente, tentava subito di allontanarsi fingendo di parlare al telefono, tuttavia gli agenti subito lo bloccavano, dichiarandolo in stato di arresto e ponendo sotto sequestro gli arnesi utilizzati per smontare le parti meccaniche e di carrozzeria dell’auto che stava vandalizzando.