Nelle prime ore della mattinata odierna, la Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato Guzzetta Vito Salvatore, catanese, classe ’95 per i reati di detenzione e porto abusivo di armi e ricettazione.

Agenti delle Volanti, durante il controllo del territorio, hanno notato in una via del centro storico, due individui dialogare in modo animato a bordo di un’autovettura.

CATANIA: ARRESTATO UN UOMO PER DETENZIONE, PORTO ABUSIVO DI ARMI E RICETTAZIONE

I poliziotti, colti da sospetto hanno deciso di identificare i due uomini e, visto il nervosismo mostrato dagli stessi, li hanno sottoposti a perquisizione personale. L’attività ha dato esito positivo in quanto il Guzzetta è stato trovato in possesso di una pistola revolver calibro 357 magnum “Smith & Wesson”, carica del relativo munizionamento, custodita all’interno di un borsello, nonché di altre 11 cartucce sfuse.

Alla luce di quanto appurato, gli operatori hanno esteso la perquisizione nell’abitazione del Guzzetta, dove sono state rinvenute un fucile calibro 12 illegalmente detenuto e 4 cartucce calibro 12 a pallettoni.

Da successivi accertamenti si è venuti a conoscenza che, la pistola rinvenuta risultava essere oggetto di furto perpetrato nel 2010 in un’abitazione sita in provincia di Potenza, mentre il fucile risultava appartenere ad un individuo residente a Santa Maria di Licodia (CT).

Il Guzzetta pertanto è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, associato presso la casa circondariale di Piazza Lanza in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.