CATANIA, ARRESTI PER MAFIA: SIGILLI ALLA CASA DISCOGRAFICA DEI NEOMELODICI. NOMI E FOTO

Su delega di questa Procura Distrettuale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cata-nia, collaborati dai reparti specializzati dell’Arma (Compagnia di Intervento Operativo del XII° Reggimento “Sicilia” e Nucleo Elicotteri) hanno dato esecuzione questa mattina, nelle province di Catania e Vicenza, ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di 15 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e procurata inosservanza di pena, con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare la famiglia di Cosa Nostra catanese “Santapaola Ercolano – gruppo di Picanello”.

Il provvedimento trae origine da un’indagine condotta dal giugno 2017 al maggio 2020 dai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania mediante inter-cettazioni e pedinamenti sul territorio, ulteriormente riscontrati dalle dichiarazioni di col-laboratori di giustizia, nel corso della quale è stato possibile definire i nuovi assetti orga-nizzativi del gruppo di Picanello, ritenuto tradizionale roccaforte della famiglia Santapao-la, all’indomani dell’operazione “Orfeo”, che aveva portato nel gennaio 2017 all’arresto e alla successiva condanna di esponenti di vertice del sodalizio tra i quali il capo COMIS Giovanni.

Il complesso delle attività di indagine sviluppate dai Carabinieri ha consentito pertanto di definire la sruttura, le posizioni di vertice e i ruoli degli affiliati a seguito della riorganiz-zazione del predetto sodalizio malavitoso, individuandone il capo in SALEMI Carmelo, nonché gli organizzatori in RUSSO Giuseppe e SCALIA Vincenzo.

In particolare, l’attività investigativa ha fatto emergere come l’organizzazione garantisse gli “stipendi” agli affiliati, il sostentamento delle famiglie dei sodali detenuti e il pagamento delle spese processuali, attraverso la gestione della c.d. “cassa comune” (alimentata nello specifico dai proventi derivanti da classiche estorsioni, attività di “recupero crediti” condotte con modalità criminali, traffico di stupefacenti e dai proventi di case da gioco clandestine).

Le attività di indagine hanno altresì consentito di riscontrare l’esistenza di soggetti eser-centi attività economiche, quali CONSOLI Andrea (indagato per concorso esterno in asso-ciazione mafiosa e riciclaggio, destinatario di misura cautelare in carcere) e CONCORSO Carlo (indagato per trasferimento fraudolento di valori in concorso e riclaggio, destinata-rio di misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla p.g.), interessati a stringere rapporti sempre più intensi non solo con gli affiliati, ma con i vertici dell’organizzazione ed in particolare con COMIS Giovanni, tornato in libertà da alcuni mesi, al fine di ottenere utilità in cambio della loro disponibilità a custodire il patrimonio accumulato dai mafiosi, nascondendone l’origine illecita negli affari loro riconducibili per sottrarlo ad eventuali misure di prevenzione patrimoniali.

In particolare, l’attività tecnica di intercettazione ha consentito di accertare che il CONSOLI custodiva oltre 500.000 euro di provenienza illecita ricevuti dal COMIS, nonché il reimpiego di altro denaro “sporco” posto in essere dallo stesso COMIS mediante l’intestazione fittizia ad una società riconducibile al citato CONCORSO della proprietà di un immobile di tre piani ubicato nel quartiere Picanello di Catania, successivamente rivenduto a terzi.

Di particolare rilievo il sequestro preventivo della “Q Factor Records s.a.s.” (etichetta di-scografica catanese di diversi noti cantanti neomelodici) intestata ad uno dei due figli di COMIS Giovanni, quale socio accomandatario, e a CONSOLI Andrea, socio accomandan-te, ma riconducibile allo stesso COMIS Giovanni.

In base a tali evidenze probatorie, la Procura Distrettuale di Catania ha pertanto ottenuto dal G.I.P. il sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 1 milione di euro, costituito dalla somma di 500.000 euro presente su conti correnti o depositi o su qualsiasi altro tipo di rapporto bancario intestato o cointestato o comunque riconducibile al CONSOLI Andrea, nonché dalla citata società denominata “Q Factor Records s.a.s.” e da un’abitazione sita in Augusta contrada Costa Saracena intestato alla moglie del COMIS.

Nei confronti di uno dei destinatari della misura cautelare, risultato essere all’estero, sono stati attivati i canali di cooperazione internazionale di polizia ai fini dell’esecuzione del provvedimento mentre un altro soggetto è tuttora attivamente ricercato.

PERSONE DESTINATARIE DELLA MISURA:

CUSTODIA IN CARCERE

1. CARUSO Andrea, nato a Catania il 24.12.1981;

2. COMIS Giovanni, nato a Catania l’1.6.1963;

3. CONSOLI Andrea, nato a Catania il 29.1.1977;

4. FRAZZETTA Giovanni, nato a Catania il 28.12.1968;

5. FRAZZETTA Marco, nato a Catania il 19.10.1970;

6. RUSSO Giuseppe, nato a Catania il 27.7.1976;

7. SALEMI Carmelo, nato a Catania l’1.1.1969;

8. SCALIA Vincenzo Santo, nato a Catania l’1.11.1960;

9. TESTA Francesco, nato a Catania il 17.6.1975;

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIA-RIA E DI DIMORA

1. CONCORSO Carlo, nato a Catania il 4.8.1973;

2. PUGLISI FOSCOLO Ugo, nato a Catania il 21/01/1982;

3. PUGLISI FOSCOLO Veronica, nata a Catania il 14.6.1979;

4. VENEZIANO Rudy, nato a Acqui Terme (AL) il 15.12.1979,