CATANIA. ARRESTO MOVIMENTATO DI UN PUSHER … ABBANDONATO DAL COMPLICE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, nella flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, hanno arrestato il 35enne catanese Filippo IERNA.

I militari nella mattinata di sabato, impegnati in un servizio controllo per la prevenzione dei reati nel popoloso quartiere di San Giovanni Galermo, mentre transitavano per la via Don Carlo Gnocchi notavano la presenza di un’autovettura ferma sul bordo della strada con due individui nell’abitacolo.

L’attenzione degli operanti è stata immediatamente attirata dal passeggero dell’autovettura il quale, non avvedutosi dei militari, era sceso dal veicolo con una grossa busta nelle mani salvo poi, accortosi della loro presenza, buttarla repentinamente nella sterpaglia e darsi quindi precipitosamente alla fuga a piedi anche, perché, il guidatore era frattanto riuscito a scappare sgommando tra le vie del quartiere.

Lo IERNA è stato quindi bloccato dai militari che provvedevano a raccogliere la busta che conteneva al suo interno quasi 500 grammi di marijuana che, verosimilmente, costituiva il rifornimento degli spacciatori della zona per la vendita del weekend.

Sono in corso le indagini per risalire all’identità del complice, mentre l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.