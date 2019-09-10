CATANIA: ARRESTO PER SPACCIO DI COCAINA

Personale della Squadra Mobile ha arrestato il pregiudicato catanese BONACCORSI Antonio (cl. 1967) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Nell’ambito dei mirati servizi, personale...

Personale della Squadra Mobile ha arrestato il pregiudicato catanese BONACCORSI Antonio (cl. 1967) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito dei mirati servizi, personale della Squadra Mobile – Sezione Contrasto al Crimine Diffuso, ha intensificato i controlli nel rione San Cristoforo ed, in particolare, nella zona vicina la via Plebiscito.

Nell’occasione, il personale della sezione Falchi – dopo una breve e proficua attività di osservazione – notava un soggetto che stazionava davanti un’attività commerciale della richiamata via e prendeva contatti continui con persone in transito. Inoltre, dopo ogni contatto, l’uomo entrava dentro il negozio uscendone poco dopo.

I movimenti sospetti del soggetto, identificato per BONACCORSI Antonio, inducevano gli agenti operanti a fermarlo e sottoporlo ad un controllo di polizia. In particolare, la scrupolosa perquisizione personale consentiva di rinvenire, all’interno di una borsa a tracolla, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Precisamente, si trattava di n. 4 involucri pronti per la cessione del peso di gr. 28 circa ed un involucro più grande del peso di gr. 105 circa, oltre a denaro contante provento dell’attività illecita.

La perquisizione estesa all’attività commerciale consentiva di accertare come questa fosse stata adibita a luogo di stoccaggio. Gli operatori rinveniva e sequestravano materiale e strumenti atti al confezionamento.

Espletate le formalità di rito, BONACCORSI Antonio è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.