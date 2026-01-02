Catania, arriva “un giorno da pompiere”: un giorno da pompiere dedicato ai bambini

Ci sarà una Pompieropoli interamente dedicata ai bambini nel cuore di Catania, un evento educativo e divertente promosso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.L’iniziativa, dal titol...

Ci sarà una Pompieropoli interamente dedicata ai bambini nel cuore di Catania, un evento educativo e divertente promosso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.

L’iniziativa, dal titolo “Un giorno da pompiere – Crescere sicuri, sicuri di crescere”, si svolgerà domenica 4 gennaio 2026 in piazza Università, dalle ore 9:00 alle 14:00, ed è pensata per avvicinare i più piccoli al mondo dei Vigili del Fuoco attraverso il gioco e l’esperienza diretta.

Durante la mattinata, i bambini avranno la possibilità di partecipare a percorsi ludico-didattici, simulazioni e attività interattive, vivendo per un giorno l’emozione di indossare il casco da pompiere e imparando, in modo semplice e coinvolgente, le principali regole della sicurezza.

L’obiettivo dell’evento è quello di educare alla prevenzione e alla sicurezza fin dalla giovane età, trasmettendo valori importanti come il rispetto delle regole, l’attenzione verso gli altri e la fiducia nelle istituzioni che ogni giorno operano per la tutela dei cittadini.

Un appuntamento pensato per le famiglie, che unisce divertimento, formazione e sensibilizzazione, trasformando una piazza simbolo della città in un grande spazio educativo a cielo aperto.

Ingresso libero.