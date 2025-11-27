Catania, arrivano falsi messaggi dal CUP: l’Asp avvisa tutti

CATANIA - Nuovi messaggi truffa sono stati segnalati agli uffici dell’Asp di Catania nelle ultime ore, da parte di cittadini che hanno riferito di aver ricevuto SMS e comunicazioni tramite app di mess...

