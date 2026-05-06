CATANIA. Arsenale da guerra e droga: trovati mitragliatore ed esplosivo, coppia in manette

Blitz antidroga nel quartiere Librino di Catania, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza di reato 2 persone, un uomo di 35 anni e una donna di 34 anni, entrambi residenti nel capoluogo etneo e con precedenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’operazione è il risultato di un’attività investigativa mirata e articolata, sviluppata dai militari attraverso servizi di osservazione e controllo del territorio che hanno consentito di concentrare l’attenzione sulla coppia, ritenuta punto di riferimento per lo spaccio nella zona. Gli approfondimenti info-investigativi e i riscontri raccolti nel tempo hanno permesso ai Carabinieri di delineare un quadro indiziario preciso, inducendoli a predisporre un servizio dedicato nel quartiere Librino.

Nel corso dell’attività, svolta nella serata lungo viale Moncada, i militari dell’Arma hanno documentato diverse cessioni di sostanza stupefacente a favore di acquirenti occasionali, intervenendo nel momento ritenuto più opportuno per bloccare i due indagati.

Una volta messi in sicurezza i due, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione presso la loro abitazione che ha portato alla luce un quadro particolarmente allarmante, non solo per la presenza di sostanze stupefacenti ma anche per il rinvenimento di armi e materiale esplosivo.

Nel dettaglio, gli investigatori hanno sequestrato un fucile mitragliatore completo di due caricatori con complessivi 44 proiettili calibro 9, un ordigno esplosivo rudimentale del peso di circa 674 grammi dotato di miccia, oltre a 2 coltelli di grandi dimensioni. Rinvenute, inoltre, diverse tipologie di droga, tra cui circa 15 grammi di crack, 26 grammi di cocaina, 77 grammi di marijuana e anche hashish, insieme a due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e un impianto di videosorveglianza verosimilmente utilizzato per monitorare l’area ed eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Sequestrata anche una somma in contanti pari a 70 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’ingente quantitativo di materiale rinvenuto evidenzia, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un’attività illecita strutturata e organizzata, gestita con modalità tali da garantire sia la distribuzione delle sostanze sia un sistema di controllo del territorio.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i due sono stati arrestati e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotti presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza.