CATANIA, ASSALTO A MANO ARMATA AL MC DONALD DI PIAZZA STESICORO: ARRESTATI I 4 AUTORI

Grazie ad una attività investigativa eseguita in perfetta osmosi tra gli Agenti del Compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale – Sezione Polizia Stradale di Catania e i Carabinieri del Comando Provinciale, nel giro di poche ore i quattro criminali che la scorsa notte hanno assalito, a mano armata e con il volto travisato da passamontagna, il Mc Donald’s di piazza Stesicoro in pieno centro storico, sono stati assicurati alla giustizia.

Gli arrestati sono tre catanesi e uno proveniente dalla provincia di Siracusa, tutti con precedenti penali per rapina.