Catania, attacchi ai server di una società informatica, denunciato un hacker

Si "nascondeva" usando connessioni dell'Università

La Polizia Postale e delle Comunicazioni di Catania, coordinata dalla Procura Distrettuale, ha individuato e denunciato in stato di libertà un uomo di anni 28 residente a Catania, con l’accusa di accesso abusivo e danneggiamento a sistema informatico.

L’indagine è stata avviata a seguito della denuncia di una società catanese produttrice di software che aveva subito un attacco informatico al server che gestisce i suoi dati.

Il giovane hacker, con precedenti specifici, sfruttando alcune vulnerabilità dei sistemi, si era reso responsabile anche di attacchi informatici nei confronti di altre imprese.

Al fine di mascherare la sua identità l’indagato aveva sfruttato anche connessioni dell’Università degli Studi di Catania.

La Procura Distrettuale ha disposto perquisizione domiciliare ed informatica nei confronti del giovane hacker. Gli agenti della Polizia Postale hanno perquisito l’abitazione e sequestrato tutti i dispositivi utilizzati per portare a compimento le attività illecite.

L’indagato ha ammesso di avere compiuto gli attacchi con solo scopi dimostrativi e per metterne alla prova la sicurezza.

Sono in corso ulteriori approfondimenti tecnici sul materiale informatico sequestrato.