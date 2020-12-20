CATANIA: Attende l’ex fuori dal lavoro con una mazza da baseball, arrestato

Personale delle volanti ha tratto in arresto un catanese classe 90. per il reato di atti persecutori.In particolare alle ore 19:30 una pattuglia è intervenuta dinanzi ad un’attività commerciale situat...

Personale delle volanti ha tratto in arresto un catanese classe 90. per il reato di atti persecutori.

In particolare alle ore 19:30 una pattuglia è intervenuta dinanzi ad un’attività commerciale situata nel quartiere Barriera, dove una donna aveva segnalato di essere stata minacciata dall’ex compagno che continuava ad aspettarla dinanzi al suo posto di lavoro.

L’uomo, prontamente bloccato dai poliziotti , è stato trovato in possesso di una mazza dal baseball con la quale aveva intimidito poco prima la donna. Dalla successiva denuncia di quest’ultima si accertava che l’aggressore nell’ultimo periodo, non accettando la fine della relazione, aveva più volte pedinato e minacciato la donna, arrivando perfino a pretendere la consumazione di atti sessuali contro la sua volontà. In considerazione di quanto appurato lo stalker è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, associato presso la casa circondariale di Augusta in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.