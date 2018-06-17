95047

CATANIA: Auto "Enjoy" trovata a mare

Sorpresa questa mattina al porto di Ognina, dove è stata trovata un’auto Enjoy in mare.L’auto, facilmente riconoscibile dal colore rosso e dalla scritta, è stata avvistata verso le ore 9.Sul posto è i...

A cura di Redazione Redazione
17 giugno 2018 12:43
CATANIA: Auto "Enjoy" trovata a mare -
Dintorni
Condividi

Sorpresa questa mattina al porto di Ognina, dove è stata trovata un’auto Enjoy in mare.

L’auto, facilmente riconoscibile dal colore rosso e dalla scritta, è stata avvistata verso le ore 9.

Sul posto è intervenuta la polizia, che sta effettuando i dovuti accertamenti

Sul caso si sta indagando per verificare come l’Enjoy possa essere finita in mare e chi fosse alla guida, risalendo alle richieste di utilizzo del mezzo

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047