CATANIA: Auto "Enjoy" trovata a mare
A cura di Redazione
17 giugno 2018 12:43
Sorpresa questa mattina al porto di Ognina, dove è stata trovata un’auto Enjoy in mare.
L’auto, facilmente riconoscibile dal colore rosso e dalla scritta, è stata avvistata verso le ore 9.
Sul posto è intervenuta la polizia, che sta effettuando i dovuti accertamenti
Sul caso si sta indagando per verificare come l’Enjoy possa essere finita in mare e chi fosse alla guida, risalendo alle richieste di utilizzo del mezzo