CATANIA: AUTO IN FIAMME ALLA PLAYA , TRAFFICO IN TILT
A cura di Redazione
30 giugno 2019 12:44
Lunghe code e traffico congestionato alla Playa.
Auto in fiamme nei pressi dei lidi, è successo intorno alle ore 12.00.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Catania, per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona
Al momento la circolazione è bloccata
IN AGGIORNAMENTO
.