CATANIA: AUTO IN FIAMME ALLA PLAYA , TRAFFICO IN TILT

Lunghe code e traffico congestionato alla Playa.Auto in fiamme nei pressi dei lidi, è successo intorno alle ore 12.00.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Catania, per do...

30 giugno 2019 12:44
Lunghe code e traffico congestionato alla Playa.

Auto in fiamme nei pressi dei lidi, è successo intorno alle ore 12.00.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Catania, per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona

Al momento la circolazione è bloccata

IN AGGIORNAMENTO

