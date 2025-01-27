CATANIA, AUTO RUBATA ESSENZIALE PER UN RAGAZZO IN CARROZZELLA: L'APPELLO DEL FRATELLO

Ieri mattina, in zona Piazza Ludovico Ariosto, a Catania, è stata rubata un'auto fondamentale per la mobilità di un giovane ragazzo in carrozzella. La vettura, un modello Volkswagen Caddy, è stata pro...

Ieri mattina, in zona Piazza Ludovico Ariosto, a Catania, è stata rubata un'auto fondamentale per la mobilità di un giovane ragazzo in carrozzella. La vettura, un modello Volkswagen Caddy, è stata progettata specificamente per permettere al giovane di salire comodamente nel vano posteriore, dove sono presenti le sponde per la sua carrozzina.

Il fratello del ragazzo, che ha lanciato un appello su social media, ha chiesto a chiunque possa avere informazioni sulla macchina di fare un gesto di cuore. Il veicolo, infatti, non è solo un mezzo di trasporto, ma una necessità vitale per il giovane, la cui vita quotidiana dipende da questo strumento.

L'appello è chiaro: chiunque avesse visto o avesse informazioni sull'auto rubata è pregato di restituirla, senza fare domande, per permettere al ragazzo di tornare a muoversi liberamente. Il fratello ha anche promesso che, in caso di restituzione, sarà ritirata la denuncia.

In un momento di grande dolore e preoccupazione, l'appello è un messaggio di speranza, un invito a chiunque possa aiutare a ritrovare l'auto a dare il proprio contributo.

La comunità è invitata a fare rete per risolvere questo triste episodio. Se aveste visto qualcosa che possa essere utile alla ricerca, non esitate a segnalare la vostra testimonianza.