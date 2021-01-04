Catania. Auto travolge e uccide donna mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali

È accaduto intorno alle 12 tra le vie Filocomo e Orto dei limoni a Catania. La vittima è V.P. di 76 anni. Secondo quanto al momento ricostruito, l’anziana stava attraversando la strada sulle strisce p...

È accaduto intorno alle 12 tra le vie Filocomo e Orto dei limoni a Catania. La vittima è V.P. di 76 anni. Secondo quanto al momento ricostruito, l’anziana stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è sopraggiunta un’Alfa Romeo che l’ha travolta. Nell’impatto la donna è morta sul colpo.

Sempre secondo quanto ricostruito il conducente del mezzo si è subito fermato e la sua posizione è ora al vaglio della polizia. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale.