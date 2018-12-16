95047

CATANIA: AUTO TRAVOLGE PEDONE, UN MORTO

Tragico incidente questa mattina a Catania intorno alle 8: un 70enne pare stesse attraversando le strisce in viale Artale Alagona quando è stato investito da una donna a bordo della sua vettura. Le co...

A cura di Redazione Redazione
16 dicembre 2018 19:02
CATANIA: AUTO TRAVOLGE PEDONE, UN MORTO -
News
Condividi

Tragico incidente questa mattina a Catania intorno alle 8: un 70enne pare stesse attraversando le strisce in viale Artale Alagona quando è stato investito da una donna a bordo della sua vettura. Le condizioni dell’uomo sono subito apparse gravi.

I sanitari del 118 lo hanno trasportato presso il pronto soccorso del vicino ospedale Cannizzaro dove, purtroppo, è spirato. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale e dai carabinieri.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047