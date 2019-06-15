CATANIA: AUTOBUS IN FIAMME - FOTO
A cura di Redazione
15 giugno 2019 09:46
FLASH
È successo pochi minuti fa, un autobus nei pressi del centro commerciale "Porte di Catania" ha preso fuoco.
Alte fiamme e denso fumo nero si è sprigionato dal mezzo.
Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri
Al momento non si hanno notizie di eventuali feriti e delle cause
Traffico in tilt per permettere l'operazione di soccorso.
Situazione in evoluzione
