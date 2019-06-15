CATANIA: AUTOBUS IN FIAMME - FOTO

FLASHÈ successo pochi minuti fa, un autobus nei pressi del centro commerciale "Porte di Catania" ha preso fuoco.Alte fiamme e denso fumo nero si è sprigionato dal mezzo.Sul posto i Vigili del Fuoco e...

A cura di Redazione 15 giugno 2019 09:46

