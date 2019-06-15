95047

CATANIA: AUTOBUS IN FIAMME - FOTO

15 giugno 2019 09:46
News
FLASH

È successo pochi minuti fa, un autobus nei pressi del centro commerciale "Porte di Catania" ha preso fuoco.

Alte fiamme e denso fumo nero si è sprigionato dal mezzo.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri

Al momento non si hanno notizie di eventuali feriti e delle cause

Traffico in tilt per permettere l'operazione di soccorso.

Situazione in evoluzione

