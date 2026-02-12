Catania, autodemolizione nei guai: denunciato il titolare per irregolarità e rischio inquinamento ambientale

La Polizia di Stato ha denunciato il titolare di un’impresa catanese di autodemolizione per una serie di irregolarità riscontrate nell’ambito di mirati accertamenti effettuati nei giorni scorsi.

L’intervento si inserisce nel contesto dei costanti servizi di controllo delle attività connesse alla circolazione stradale effettuati in tutto il territorio di competenza dai poliziotti del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia orientale”.

Dalle verifiche è emerso che il gestore dell’impresa di autodemolizione non ha osservato le prescrizioni impartite dall’autorizzazione regionale durante lo svolgimento dell’attività di rottamazione dei veicoli. Nello specifico, all’uomo è stata contestata dai poliziotti l’illecita gestione dei rifiuti derivanti dalla demolizione dei veicoli. Pertanto, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento hanno accertato la mancata messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, con un rischio concreto per l’ambiente, non avendo provveduto alla rimozione preventiva di tutte le componenti pericolose, come l’olio sintetico, il liquido degli impianti frenanti, i refrigeranti, gli airbag. Queste sostanze, se non opportunamente trattate, possono mescolarsi con le acque meteoriche, determinando un elevato rischio di inquinamento ambientale e delle falde acquifere.

Nel corso dei controlli, gli agenti della Polstrada hanno riscontrato altre violazioni di carattere amministrativo legate alla mancata registrazione e compilazione dei prescritti registri che consentono la tracciabilità della componentistica recuperata dalla demolizione dei veicoli e destinata a professionisti del settore in modo da scongiurare l’immissione sul mercato nero di parti di ricambio di provenienza illecita.

Nei prossimi giorni, il Compartimento Polizia Stradale ha già pianificato ulteriori azioni di controllo a depositi di veicoli e attività di soccorso stradale.