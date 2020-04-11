CATANIA: AUTOLAVAGGIO APERTO, SANZIONATI DIPENDENTI E CLIENTI

Disposta la chiusura di un auto lavaggio di viale Andrea Doria dopo un controllo da parte di due pattuglie della polizia Municipale. L’ esercizio, per la seconda volta in pochi giorni, aveva violato l...

Disposta la chiusura di un auto lavaggio di viale Andrea Doria dopo un controllo da parte di due pattuglie della polizia Municipale. L’ esercizio, per la seconda volta in pochi giorni, aveva violato le restrizioni imposte dalla normativa sul COVID-19, rimanendo aperto e funzionante.

L’ autolavaggio stava svolgendo normalmente la propria attività con quattro dipendenti al lavoro sulle auto di quattro utenti che attendevano il loro turno. Il titolare è stato quindi nuovamente sanzionato ed è stata disposta la chiusura dell’esercizio.

Sanzionati anche i quattro dipendenti tra i quali un extracomunitario senza permesso di soggiorno. Lo straniero è stato condotto presso la Questura per il foto segnalamento e gli atti conseguenti che porteranno all’espulsione dal territorio nazionale.

Sanzionati pure i quattro clienti dell’autolavaggio.

Complessivamente sono stati elevati n.9 verbali amministrativi (ex art.4 del D.L. n.19/20) per una somma complessiva di €. 4.266, oltre ad una comunicazione di notizia di reato e ad un provvedimento di chiusura di esercizio.

Tutta la documentazione è stata inoltrata alla Prefettura per l’applicazione delle sanzioni compresa la chiusura per 30 giorni.