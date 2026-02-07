Catania, aveva 4 chili di cocaina in macchina: arrestato un 35enne

La Polizia di Stato di Catania ha portato a termine un importante sequestro di droga nei giorni scorsi, arrestando un uomo di 35 anni con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupeface...

La Polizia di Stato di Catania ha portato a termine un importante sequestro di droga nei giorni scorsi, arrestando un uomo di 35 anni con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata a seguito di un'attività investigativa mirata a contrastare il traffico di droga nel capoluogo etneo.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le autorità avevano ricevuto informazioni circa l'arrivo imminente di un ingente carico di cocaina a bordo di un'autovettura specifica. Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno quindi predisposto un servizio di appostamento e osservazione lungo i punti di accesso alla Sicilia, riuscendo a intercettare il veicolo segnalato mentre faceva rientro verso Catania.

Il controllo è stato eseguito con il supporto delle unità cinofile dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nonostante l'apparente normalità del mezzo, l'ispezione approfondita ha rivelato un nascondiglio ricavato all'interno della carrozzeria. Rimosso il pannello dello sportello destro, i poliziotti hanno scoperto un'intercapedine contenente quattro panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 4 chilogrammi.

Dopo il rinvenimento della sostanza, l'uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il materiale stupefacente è stato posto sotto sequestro. È opportuno ricordare che l'indagine si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità del soggetto sarà accertata solo attraverso le successive fasi del procedimento penale.