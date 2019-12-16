I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato nella flagranza il 39enne pedarese Nunzio Di Fazio, poiché resosi responsabile del reato di furto aggravato.Nella nottata di dome...

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato nella flagranza il 39enne pedarese Nunzio Di Fazio, poiché resosi responsabile del reato di furto aggravato.

CATANIA: AVEVA BISOGNO DI GOMME NUOVE E LE SMONTA DA UN’AUTO IN SOSTA,ARRESTATO

Nella nottata di domenica l’uomo aveva ben pensato di approvvigionarsi… su strada, per effettuare il cambio gomme sulla propria autovettura senza per questo dover sborsare alcunchè.

I militari infatti, nel corso di un servizio di controllo notturno, hanno notato l’uomo che si prodigava a smontare le ruote di una Peugeot 308, impreziosite dai relativi cerchi in lega, caricandole a bordo di una Fiat Punto.

L’immediato intervento ha sorpreso il ladro che, suo malgrado, non ha potuto far altro che porgere i polsi confermando agli stessi militari che, anche la Punto che stava utilizzando per compiere il furto, era stata da egli poco prima asportata nel vicino Comune di San Giovanni La Punta.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.