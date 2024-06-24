CATANIA. AVEVA NASCOSTO IL CRACK NEGLI SLIP E LA COCAINA IN AUTO: ARRESTATO

Nell’ambito dei controlli d’iniziativa dell’Arma di Catania, mirati anche alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cat...

Nell’ambito dei controlli d’iniziativa dell’Arma di Catania, mirati anche alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, a conclusione di una mirata attività info investigativa, hanno arrestato un 40enne catanese per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

Al riguardo, i militari dell’Arma, sulla base degli elementi operativi acquisiti, lo hanno intercettato mentre, a velocità sostenuta, stava transitando, a bordo di una Fiat Idea, in via Capinera nel quartiere Villaggio Sant’Agata.

L’uomo, in particolare, già conosciuto agli operanti per le sue precedenti vicende giudiziarie, è stato quindi fermato per un controllo.

Gli investigatori, supportati anche da un altro equipaggio intervenuto, gli hanno prima chiesto di consegnare, quanto di illecito eventualmente avesse addosso.

Il 40enne, inizialmente, consapevole dell’imminente ed inevitabile perquisizione, ha così prelevato dagli slip un involucro con all’interno e 13 grammi di crack.

Gli investigatori, tuttavia, erano certi che vi fosse altro, quindi lo hanno incalzato per consegnare altro e, in effetti, su indicazione del 40enne, hanno trovato, nascosto nel vano porta oggetti della portiera lato guida, un altro involucro contenente 34 grammi di cocaina ed un bilancino elettronico di precisone perfettamente funzionante.

La droga ed il bilancino sono stati sequestrati.

La perquisizione sulla sua persona e sull’autovettura, comunque eseguita dai Carabinieri, non ha dato altri riscontri.

Il 40enne, arrestato, è stato invece messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha poi convalidato l’arresto disponendo per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.