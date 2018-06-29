CATANIA: Aveva sfilato il borsellino ad una pensionata, arrestato borseggiatore

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza un catanese di 59 anni, già gravato da precedenti di polizia specifici, poiché ritenuto responsa...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza un catanese di 59 anni, già gravato da precedenti di polizia specifici, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

La donna si era recata in Farmacia a ritirare dei medicinali quando è stata adocchiata dal predatore che, approfittando della fila, le ha sfilato con estrema abilità dalla borsa il portamonete contenente 120 euro.

Per fortuna, uno dei clienti in fila si è accorto della manovra e senza farsene accorgere ha chiamato il 112 (N.U.E.) consentendo in pochi minuti l’intervento di due “gazzelle”.

I Carabinieri intervenuti sono riusciti a bloccare il ladro ad una cinquantina di metri dalla farmacia, mentre tentava di far perdere le proprie tracce e con in tasca il borsellino rubato poco prima alla signora.

La refurtiva è stata restituita alla pensionata, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.