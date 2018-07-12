CATANIA: Avevano rapinato tre banche nel bergamasco nel 2015. Identificati ed arrestati quattro rapinatori.

Ieri pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, coadiuvati dai colleghi dei comandi di San Gregorio di Catania, Salemi (TP) e Massa, hanno arrestato, in ese...

Ieri pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, coadiuvati dai colleghi dei comandi di San Gregorio di Catania, Salemi (TP) e Massa, hanno arrestato, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bergamo, RISO Matteo Antonio Salvatore, 24enne catanese, già sottoposto agli arresti domiciliari, AIELLO Giuseppe, 37enne di Misterbianco, domiciliato a Valverde (CT), PANDETTA Salvatore Ettore, 25enne di Mascalucia, già sottoposto ai domiciliari in una comunità a Salemi (TP), e SANTORO Giacomo, 34enne di Messina, già detenuto nella carcere di Massa (MS), poiché ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso, sequestro di persona e detenzione abusiva di armi.

Il provvedimento scaturisce da un’articolata indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio (BG) che ha consentito si accertare le responsabilità degli indagati in relazione a delle rapine commesse, tra settembre e novembre del 2015, in tre Istituti di Credito nel bergamasco.

Gli arrestati sono stati associati rispettivamente il 24enne ed il 37enne nel carcere di Catania Piazza Lanza, il 25enne nel carcere di Trapani mentre al 34 enne il provvedimento è stato notificato nel carcere di Massa.