CATANIA: BAMBINO CADE DA 5 METRI MENTRE GIOCA, VIVO MIRACOLOSAMENTE

Dramma sfiorato ieri pomeriggio a Catania nel quartiere Librino. Un 12 enne è caduto dal terrazzo di casa mentre giocava a pallone con la cuginetta.

Nel tentativo di recuperare il pallone è inciampato e caduto fortunatamente sopra una pensilina che probabilmente gli ha salvato la vita attutendo l’impatto con il suolo.

Momenti di paura, ma per fortuna il dodicenne recuperato dai vigili del fuoco giunti celermente sul posto, è stato trasportato all’Ospedale Garibaldi dove gli è stata diagnosticata una frattura al braccio.