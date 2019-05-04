95047

CATANIA: BAMBINO CADE DA 5 METRI MENTRE GIOCA, VIVO MIRACOLOSAMENTE

Dramma sfiorato ieri pomeriggio a Catania nel quartiere Librino. Un 12 enne è caduto dal terrazzo di casa mentre giocava a pallone con la cuginetta.Nel tentativo di recuperare il pallone è inciampato...

A cura di Redazione Redazione
04 maggio 2019 15:09
CATANIA: BAMBINO CADE DA 5 METRI MENTRE GIOCA, VIVO MIRACOLOSAMENTE -
Dintorni
Condividi

Dramma sfiorato ieri pomeriggio a Catania nel quartiere Librino. Un 12 enne è caduto dal terrazzo di casa mentre giocava a pallone con la cuginetta.

Nel tentativo di recuperare il pallone è inciampato e caduto fortunatamente sopra una pensilina che probabilmente gli ha salvato la vita attutendo l’impatto con il suolo.

Momenti di paura, ma per fortuna  il dodicenne recuperato dai vigili del fuoco giunti celermente sul posto, è stato trasportato all’Ospedale Garibaldi dove gli è stata diagnosticata una frattura al braccio.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047