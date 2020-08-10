CATANIA, BAMBINO DI UN ASILO NIDO POSITIVO AL TAMPONE

Un bimbo positivo al Covid in un asilo. Scatta così l’allarme contagi e altri cinque bambini vengono messi in isolamento a casa assieme a due genitori.Il piccolo presunto focolaio si teme nel Catanese...

Il piccolo presunto focolaio si teme nel Catanese come riporta Live Sicilia, dopo che un bambino che frequenta una struttura per bambini, è risultato positivo al Coronavirus.

Il piccolo soffriva di alcuni sintomi riconducibili al Covid. Così il nonno, un dirigente dell’Asp ha fatto sottoporre il nipotino al tampone. Il risultato è stato positivo sul bambino che frequenta un asilo privato della provincia di Catania.

Le autorità sanitarie hanno così avviato le procedure per il tracciamento di tutti gli altri bambini entrati in contatto con il bambino. Come risultato, adesso 7 persone sono in isolamento preventivo, tra cui cinque bimbi e due genitori.

Altri tamponi sono stati eseguiti e si attende l’esito.