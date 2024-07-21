CATANIA. BANCAROTTA, SEQUESTRO BENI PER FALLIMENTO COMUNICANDO SRL

Nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Catania, i Finanzieri del comando provinciale etneo hanno dato esecuzione a un decreto del gip nei confronti di Michele Boccaccio, 63 anni, per banc...

Nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Catania, i Finanzieri del comando provinciale etneo hanno dato esecuzione a un decreto del gip nei confronti di Michele Boccaccio, 63 anni, per bancarotta fraudolenta e documentale e autoriciclaggio per il fallimento, nel 2020, della Comunicando srl, società del settore della produzione di software che sarebbe stata oggetto di operazioni distrattive e dissipative del patrimonio aziendale, accumulando ingenti debiti erariali e perdite di rilevante entità.

Il gip, sulla scorta delle evidenze acquisite dal Nucleo PEF di Catania ha diposto il sequestro preventivo dei compendi aziendali delle società The Cloud Sas e Robbie Sas, beneficiarie dei rami aziendali dalla fallita Comuncando srl, e denaro, beni e altre utilità delle due imprese e dell'indagato per un importo complessivo di 925.000 euro.

Alle società in accomandita semplice è stata inoltre contestata la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal d.lgs. n. 231/2001 in quanto il reato di autoriciclaggio dei proventi illeciti oggetto di reimpiego all'interne delle stesse sarebbe stato commesso nel loro interesse o a loro vantaggio.

Per questa tipologia di illeciti, il citato decreto legislativo prevede la possibilità di applicare sanzioni pecuniari e interdittive a carico delle società coinvolte.