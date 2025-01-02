CATANIA: BANDA DI ALMENO 10 PERSONE BLOCCA STRADE, MEZZI IN FIAMME E SVALIGIA APPLE STORE NELLA NOTTE DI CAPODANNO

Il 2025 si apre con un colpo sensazionale a Catania. Poco prima della mezzanotte e mezza del 31 dicembre, un commando composto da almeno dieci elementi ha messo a segno un audace furto presso il negoz...

Il 2025 si apre con un colpo sensazionale a Catania. Poco prima della mezzanotte e mezza del 31 dicembre, un commando composto da almeno dieci elementi ha messo a segno un audace furto presso il negozio “Apple” all’interno del centro commerciale “Centro Sicilia”.

La banda, con il volto travisato, ha agito con precisione, utilizzando metodi inediti e audaci.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale, i malviventi, probabilmente dopo aver rubato alcuni mezzi (tra cui un furgone e un Tir) qualche ora prima del colpo, hanno bloccato le strade di accesso al centro commerciale, mettendo i veicoli di traverso e dandoli alle fiamme.

Nel frattempo, l’escavatore utilizzato dai ladri ha fatto irruzione nel negozio, abbattendo la struttura e permettendo loro di caricare su un furgone numerosi telefonini e dispositivi elettronici di valore. Il commando, composto da almeno dieci persone, ha dimostrato una notevole organizzazione, orchestrando ogni dettaglio dell’operazione con estrema precisione.

Una volta messo a segno il furto, i banditi sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce, nonostante l’allarme scattato poco dopo il colpo. Sul posto sono giunti prontamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini, insieme al personale della Sezione Investigazioni Scientifiche (SIS) per effettuare i rilievi del caso.

Al momento, il valore del bottino non è stato ancora quantificato con precisione, ma si teme che si tratti di una cifra considerevole. Le indagini sono in corso e i carabinieri stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nelle aree circostanti, alla ricerca di indizi che possano condurre all’identificazione dei responsabili.