CATANIA: B&B ABUSIVO DENUNCIATO IL TITOLARE

Nella giornata di ieri – nell'ambito dei servizi disposti dal Questore, volti all'intensificazione dei controlli delle strutture ricettive in vista del G7 di Taormina e specialmente di quelli in prossimità di obiettivi sensibili interessati dal transito dei numerosi viaggiatori – personale della Squadra Amministrativa del Commissariato Librino, ha individuato un B&B totalmente abusivo. In prossimità dell’Aeroporto Fontanarossa infatti, vi era un Bed & Breakfast, il cui titolare era sprovvisto di S.C.I.A.; la struttura, il cui interno si presentava in tutto e per tutto con le caratteristiche di un B&B, aveva camere da letto arredate, bagni, bigliettini promozionali e insegne pubblicitarie.

Inoltre, sono stati reperiti anche i registri su cui erano annotate le prenotazioni (con decine di nomi di persone già ospitate senza la copia di alcun documento identificativo e altre in procinto di arrivare), le cifre incassate da gennaio ad oggi, il pos Bancomat per i pagamenti e recensioni di chi già vi aveva alloggiato. Tutto il predetto materiale è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Il titolare, che peraltro annovera svariati precedenti penali per truffa, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la mancata comunicazione di persone alloggiate, è stato segnalato al Comune - Settore attività produttive – per la chiusura dell’attività e alla Guardia di Finanza per i reati tributari.