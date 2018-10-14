CATANIA: BECCATI CON 1,5 KG DI COCAINA. ARRESTATI IN QUATTRO

La Polizia di Stato ha arrestato CAVALLARO Natale cl. 1980 pregiudicato, TROVATO Pietro cl. 1991, pregiudicato, RUSSO Alessio cl. 1998, pregiudicato, SENTINA Roberto, cl. 1997, ritenuti responsabili,...

La Polizia di Stato ha arrestato CAVALLARO Natale cl. 1980 pregiudicato, TROVATO Pietro cl. 1991, pregiudicato, RUSSO Alessio cl. 1998, pregiudicato, SENTINA Roberto, cl. 1997, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di attività info-investigativa personale della squadra Mobile apprendeva che in un’abitazione di uno stabile di edilizia popolare di viale Moncada, nel rione librino, CAVALLARO Natale e altri soggetti, stavano “sistemando” un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Dopo avere compiuto i necessari preliminari accertamenti, identificato il soggetto ed individuato l’immobile in questione, gli agenti Sezione Antidroga hanno pianificato l’intervento.

Cinturato preventivamente lo stabile, gli uomini dell’antidroga hanno fatto ingresso all’interno dell’appartamento, allorquando gli occupanti, nel tentativo di disfarsene, lanciavano un involucro dal balcone, prontamente recuperato da altro personale all’uopo dislocato. All'interno del "pacco" è stata rinvenuta e sequestrata cocaina per un peso complessivo di kg. 1,5 circa, una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Uno dei presenti, segnatamente il RUSSO, al fine di sottrarsi all’arresto, tentava una disperata fuga da una finestra dell’appartamento posto al terzo piano, desistendo alla vista di altri poliziotti nel cortile condominiale. Nel corso della perquisizione domiciliare, sul tavolo del vano cucina, è stata rinvenuta e sequestrata altra cocaina per un peso di gr. 25 circa, droga che i predetti stavano confezionando in dosi destinate allo spaccio.

Espletate le formalità di rito, i predetti sono stati associati presso il carcere di Catania piazza Lanza a disposizione dell’A.G.