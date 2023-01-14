CATANIA: BECCATI CON LA PIETRA DI COCA: DUE FRATELLI ARRESTATI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania P.zza Dante hanno arrestato in flagranza due fratelli di 55 e 57 anni, entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine, per detenzione di...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania P.zza Dante hanno arrestato in flagranza due fratelli di 55 e 57 anni, entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella serata la pattuglia del Nucleo Operativo, mentre stava svolgendo un servizio perlustrativo per la prevenzione di reati contro il patrimonio, ha notato in via G.Vagliasindi un’autovettura il cui conducente, inspiegabilmente, teneva una condotta di guida pericolosa ponendo in serio pericolo i pedoni e gli altri utenti della strada.

I militari hanno così immediatamente proceduto ad imporre l’alt al guidatore, sottoponendolo a perquisizione unitamente al passeggero, suo fratello, nonché estendendo la ricerca anche all’autovettura.

Lo sguardo allarmato tra i due fratelli è stato notato dai militari che, ben presto, ne hanno compreso il reale motivo perché, all’interno dell’abitacolo, i Carabinieri hanno rinvenuto in una bustina di plastica una pietra di cocaina del peso di circa 8 grammi, mentre nelle tasche dei due hanno rinvenuto la somma di 119 euro, anch’essa sequestrata perché ritenuta provento dell’attività di spaccio.

I due sono stati poi posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto disponendo per i due fratelli l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.