CATANIA. ‘BECCATO’ A SPACCIARE CON I CLIENTI DAVANTI AL PORTONE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato un catanese 41enne, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di un servizio di contrasto all’illegalità diffusa i carabinieri, nel transitare in una strada del quartiere di “San Cristoforo”, hanno captato l’impasse e lo sguardo preoccupato di un uomo che parlottava con gli occupanti di un’auto in sosta lungo la strada, proprio davanti al portone di uno stabile.

Sospettando pertanto che fosse in corso una cessione di droga, i militari hanno successivamente bloccato poco più avanti quell’autovettura, sottoponendo a perquisizione gli occupanti e rinvenendo così nella disponibilità del passeggero una dose di cocaina ed una di marijuana.

In seguito sono quindi ritornati davanti a quel portone prima attenzionato notando il 41enne entrare in casa con atteggiamento guardingo, mentre un’altra auto si allontanava in tutta fretta. Hanno quindi proceduto ad una perquisizione personale trovandolo in possesso di alcune dosi di cocaina e di marijuana nonché della somma contante di 860 euro ritenuta provento dello spaccio, ricerca che è stata estesa anche alla sua abitazione dove è stato rinvenuto anche il materiale idoneo al confezionamento ed un bilancino elettronico di precisione.

Il 41enne è stato associato presso il carcere catanese di Piazza Lanza, ove tuttora permane su disposizione dell’Autorità Giudiziaria all’esito dell’udienza di convalida.