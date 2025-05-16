CATANIA, BECCATO A SPACCIARE IN PIENO GIORNO: 21ENNE ARRESTATO DOPO PEDINAMENTO

Con l’arrivo della bella stagione e l’incremento dell’afflusso di turisti in città, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire la legali...

Con l’arrivo della bella stagione e l’incremento dell’afflusso di turisti in città, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire la legalità e innalzare il livello di sicurezza reale e percepita, secondo le disposizioni impartite dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania.

In tale contesto, nel tardo pomeriggio, durante un servizio perlustrativo nel centro cittadino finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, i Carabinieri della Stazione di Piazza Verga hanno tratto in arresto, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un giovane di 21 anni, domiciliato ad Aci Sant’Antonio, poiché colto in flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari della pattuglia, transitando in via Bronte, hanno visto il giovane alla guida di una piccola utilitaria mentre veniva avvicinato da un altro soggetto. Dopo un rapido scambio, denaro in cambio di una bustina, quest’ultimo si è allontanato molto velocemente a bordo di uno scooter.

Intuendo, naturalmente, che si trattasse di un’attività di spaccio, i Carabinieri hanno deciso di seguire con discrezione il veicolo.

Dopo averlo pedinato per un breve tratto, i militari hanno atteso che l’auto raggiungesse un punto idoneo per intervenire in sicurezza ed evitare una possibile fuga, decidendo quindi di procedere al fermo e al controllo del conducente.

Una volta fatto scendere dal veicolo, il giovane ha da subito manifestato evidenti segni di agitazione e nervosismo, circostanza che ha ulteriormente rafforzato i sospetti degli investigatori di Piazza Verga sulla natura illecita della sua condotta.

A seguito della perquisizione personale, il 21enne è stato, in effetti, trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana suddivisi in dosi all’interno di involucri trasparenti occultati all’interno degli slip e, nelle tasche dei pantaloni, oltre a 460 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il giovane, pertanto, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.