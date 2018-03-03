CATANIA: Beccato in una casa a rubare, arrestato dalla polizia

Nella serata di ieri, personale dell’Upgsp Squadra Volante ha arrestato il pluripregiudicato catanese Salvatore Scordo, 40 anni, per furto aggravato in abitazione.

Nello specifico, alle 21:20 circa, personale dipendente delle volanti, mentre transitava per via Riccardo Casalina, dinanzi al civico 51, veniva contattato da un uomo, il quale riferiva che, pochi istanti prima, mentre stava rientrando nella propria abitazione, aveva udito rumori provenienti dall’interno.

Gli operatori si introducevano nell’appartamento, dove tutto era stato messo a soqquadro e dove notavano un uomo, il quale, alla loro vista abbandonava a terra due buste contenenti una leva, un martello, un cacciavite in ferro, nonché la refurtiva, tentando di scappare dall’abitazione attraverso una finestra. Questi veniva, però, bloccato dagli agenti, identificato per Scordo e arrestato per furto aggravato in abitazione.

Dei fatti suesposti veniva informato il pm di turno, il quale disponeva che l’arrestato venisse associato presso le locali camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data odierna.